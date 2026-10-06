Le Prime Pagine dei giornali di martedì 6 ottobre 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 6 ottobre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 6 ottobre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

San Bruno di Calabria, sacerdote, fondatore dei Certosini. Bruno o Brunone sembra indirizzato verso i vertici della vita ecclesiastica ma lascia tutto per la vita eremitica, fondando una comunità a Chartreuse, in Francia. Trasferitosi malvolentieri a Roma per obbedienza al Papa, tornerà alla vita in solitudine in Calabria, dove muore nel 1101. (Leggi tutto).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDI’ 6 OTTOBRE 2016

Pedofilia, nonno sott’inchiesta. Pensionato di 72 anni indagato per violenza sessuale sulla nipotina di 10 anni. Lui si difende: ́E’ tutto un equivoco, solo frutto della fantasia della bambina”.

Smog, la nuova mappa non convince. Il sindaco di Pastena: ́”Noi in zona inquinata? Mi sembra una barzelletta”. Dubbi a Vallecorsa, Morolo e Colle S. Magno. L’Arpa: ́“Anche se non ci sono auto e ciminiere. È il vento a trasportare aria inquinata nei paesi racchiusi nelle vallate”.

Sotto la lente la scelta degli scrutatori. Indagini sui presunti brogli elettorali a Cassino: ieri Igor Fonte è stato ascoltato per oltre tre ore dai pubblici ministeri. Ricostruita nel dettaglio l’attività della commissione che ha portato alla nomina dei componenti dei seggi.

Migranti nell’ex agriturismo, il sindaco ordina lo sgombero. A Giuliano di Roma richiedenti asilo ospitati in un agriturismo. Il sindaco Adriano Lampazzi torna alla carica e ordina lo sgombero dell’immobile entro venerdì.

«Adesso servono i punti». Frosinone Calcio, il difensore Ciofani: «Dobbiamo ritrovare lo spirito di sacrificio».

LE PRIME PAGINE DI MARTEDI’ 6 OTTOBRE 2026