Le Prime Pagine dei giornali di martedì 7 aprile 2026

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 7 aprile 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 7 aprile 2026.

IL SANTO DEL GIORNO

San Giovanni Battista de la Salle, sacerdote, fondatore dei Fratelli delle Scuole Cristiane. Giovanni Battista, sacerdote francese, ha a cuore il tema dell’educazione e sa che fare il maestro è più che un lavoro: è una missione. Nel 1684 fonda i Fratelli delle Scuole Cristiane, prima congregazione di laici dediti alla scuola popolare. Viene canonizzato da Leone XIII nel 1900. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 7 APRILE 1996

Pasqua, l’abbacchio non tira più. Vendite crollate di un terzo: vanno forte polli, tacchini e conigli. La psicosi della mucca pazza ha fatto diminuire anche il consumo di altri tipi di carne. Macellai allarmati. Il titolare di un mattatoio controcorrente: “La paura non c’entra, la verità è che il prezzo dell’agnello è cresciuto troppo“.

Multa stracciata, il presidente messo alle strette. In Provincia Alleanza nazionale sollecita chiarimenti.

Serrata caccia agli amici del boss. La polizia sulle tracce di chi ha coperto la latitanza di Giuseppe Lubrano.

Un miracolo con l’imbroglio. Santona di Boville smascherata e denunciata dai carabinieri. D’accordo con un amico incappucciato si è fatta sequestrare dopo aver profetizzato il suo rapimento. Per non farsi trovare si è nascosta nell’armadio dell’abitazione di una sua seguace.

“Compagno assessore hai già dimenticato le tue radici“. Severo attacco di un esponente di Rifondazione a Oreste Della Posta per l’uso delle auto blu della Provincia. Comunisti contro.

Servizi agli anziani, sono troppi i comuni indifferenti. Stimolante intesa Cgil-Provincia. I centri sociali aperti sociali sono insufficienti e poco organizzati.

“Caro Bill Clinton ti scrivo“. Lettere ai potenti della terra. Simone Cianchetti, studente universitario di vent’anni di Casamari, ha scritto a Saddam, al Papa, a Scalfaro e tante altre personalità. Ognuno di loro oltre a rispondergli ha inviato singolari regali.

LE PRIME PAGINE DI MARTEDI’ 7 APRILE 2026

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