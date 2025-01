Le Prime Pagine dei giornali di martedì 7 gennaio 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 7 gennaio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Raimondo de Penyafort, sacerdote domenicano, cofondatore dei Mercedari. Sacerdote dell’Ordine dei Predicatori, era profondo conoscitore del Diritto Canonico e per questo viene invocato come Protettore dei Giuristi. Si dedicò alla formazione dei missionari, e come Generale dei domenicani alla cura dei numerosi conventi dell’Ordine in Europa. (Leggi).

I TITOLI DI SABATO 7 GENNAIO 1995

Tangentopoli, ultimo atto. In 10 filoni di inchiesta e la malaffare politico degli ultimi anni. Mercoledì udienza preliminare davanti al giudice imprenditori, ex sindaci, assessori e deputati. Davanti al Gup anche tecnici e funzionari del Comune capoluogo accusati di essersi adoperati per pilotare alcuni appalti pubblici.

La Befana non porta la neve sui monti: stagione già in rosso. Sos degli operatori turistici in crisi. I titolari degli impianti di risalita di Campo Catino e Filettino accusano la Regione: “Devono darci subito i fondi per l’innevamento artificiale”.

Condono, 4000 in attesa. Il Comune punta ad incassare più di 1 miliardo e mezzo. Abusi edilizi a Cassino. Poche le domande finora pervenute per la nuova sanatoria. Caccia ai furbi.

Veroli, niente bilancio, il Comune va verso la crisi. Il sindaco non ha convocato il Consiglio entro la scadenza prevista del 31 dicembre, ma non getta la spugna. Attacchi da destra e sinistra. Maggioranza spaccata.

Crack miliardario: in quattro dal giudice. Per il fallimento del centro commerciale Stockhouse di Cassino. L’accusa è di bancarotta fraudolenta.

