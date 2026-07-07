Le Prime Pagine dei giornali di martedì 7 luglio 2026

Quattordici edizioni, un’organizzazione da 1.200 persone, tre italiani in testa alla gara in tre momenti diversi, trenta Lancia in griglia, le Frecce Tricolori su San Pietro. Ma il giudizio definitivo sulla maturità dell’evento arriverà a fine stagione, quando il ranking internazionale misurerà sicurezza, organizzazione, impatto turistico e sostenibilità. Sul campo si è già visto: qualità da primo posto assoluto. E se quel ranking dovesse confermare quello che Roma ha mostrato in questi tre giorni, la strada verso il Mondiale 2027 è già tracciata