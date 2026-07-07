Le Prime Pagine dei giornali di martedì 7 luglio 2026

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 7 luglio 2026
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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 7 luglio 2026
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IL SANTO DEL GIORNO
SANTI PONTEFICI ROMANI. In questa unica data si ricordano tutti i Romani Pontefici venerati come Santi e Beati. Questa festa celebra la missione di Pietro che continua nei suoi successori, alcuni dei dei quali hanno testimoniato eroicamente il mandato di confermare i fratelli. (Leggi qui).
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 7 LUGLIO 1996
Cresce la febbre del lotto. Giocate in aumento in Ciociaria dall’inizio dell’anno già vinti 13 miliardi. Nel 95 fatte puntate per 49 miliardi con 24 vinti. Nel capoluogo nei primi sei mesi 21mila 513 fortunati.
Ore contate per i falsari mentre si cercano i locali della stamperia. Dopo il sequestro di matrici e computer.
In casa un arsenale per fare bombe. Arrestato un giovane a Ferentino sospettato di essere un capo gang. Primi risultati dell’offensiva dei carabinieri contro la criminalità dopo l’attentato dinamitardo a un bar del centro.
Tesoro archeologico sotto un cantiere, la TAV sospende i lavori. Alta velocità ad Anagni. Il sottosegretario interviene dopo l’allarme di Michelangeli.
Amministratori presi in fallo. Fa scandalo Aristofane in piazza con attrice nuda e organi maschili giganti. A Paliano e Alatri mamme con bambini sconcertate per lo spettacolo pagato dal Comune. Dopo le proteste il regista si difende “ho l’ok della censura“. L’assessore Nori: “Tengano i figli lontani dal palco“.
Troppo rumore in città sindaci diffidati a tutelare gli abitanti. Analisi Ceccano Ferentino Alatri.
Espropri il Comune di Ceprano condannato a pagare oltre mezzo miliardo. E intanto, altri proprietari si fanno avanti e chiedono vecchi indennizzi.
LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI DI MARTEDì 7 LUGLIO 2026
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