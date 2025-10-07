Le Prime Pagine dei giornali di martedì 7 ottobre 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 7 ottobre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 7 ottobre 2025.

IL SANTO DEL GIORNO

San Marco, papa. Marco è Papa per pochi mesi nell’anno 336; riesce però a edificare una Basilica in onore di Marco Evangelista, suo omonimo: oggi è chiesa di San Marco. A lui si deve anche il più antico calendario civile della Chiesa romana, con la nascita di Cristo per la prima volta fissata al 25 dicembre.

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 7 OTTOBRE 1995

Il Comune non vive di rendita. Già incassati oltre 5 miliardi e a fine anno si arriverà a 11 come previsto, ma potrebbero essere di più. Persi milioni di ICI per il mancato adeguamento dei valori catastali. Gli immobili vecchi ed abbandonati del centro storico hanno valori superiori di molto a quelli della zona bassa, più commerciale e preziosa.

Inchiesta alla Usl. Nel mirino le incentivazioni, interrogati medici e sindacalista.

Tangenti tra prostitute, arrestate due albanesi. Operazioni anticrimine della polizia: in manette quattro immigrati, 10 fermati.

Presidente del tribunale, martedì il CSM sceglie. Dopo una lunga serie di rinvii che si sono protratti per più di cinque mesi, martedì prossimo la commissione incarichi del consiglio superiore della magistratura designerà il nome del nuovo presidente del tribunale di Frosinone.

“E’ stata legittima difesa“. A Cassino, durante una colluttazione, la vittima fu trafitta accidentalmente dal coltello che impugnava. Il caporale accusato di avere ucciso l’infermiere si difende. Secondo la versione fornita dal militare arrestato per omicidio fu Renato Lena ad aggredirlo per costringerlo a rapporti carnali.

In 50.000 alle urne per il Valle del Liri. Si vota per il consorzio di bonifica. Due le liste in gara per controllare gli organismi direttivi.

