Le Prime Pagine dei giornali di martedì 8 aprile 2025

San Dionigi, vescovo di Corinto. Dotato di una mirabile conoscenza della Parola di Dio e di un grande eloquio, Dionigi diventa vescovo della sua città, Corinto. Siamo nel II secolo e non è ancora stabilito il primato della Chiesa di Roma in cui lui crede, come testimoniano otto sue lettere indirizzate ad altrettante chiese locali. (Leggi)

A caccia del voto. Che faranno i candidati a sindaco e Presidente della Provincia? Spese modeste e tanto porta a porta. Fanelli prevede 15 milioni di uscite. Il più parsimonioso è Pilozzi, con appena 400mila lire. Quasi aboliti i comizi si punta su manifesti, depliant, contatti personali e qualche cenetta.

Nuovo conservatorio: fondi sbloccati, il cantiere riaprirà. Il Comune di Frosinone ha approvato la variante. La Regione ha già inserito nel bilancio i 5 miliardi necessari per il completamento del primo lotto dei lavori sulla statale Monti Lepini.

A Gaeta le bimbe rifiutate. Al via la procedura per l’adozione delle neonate. Sono state registrate all’anagrafe di Alatri con i nomi di Francesca e Romana. La madre ha confermato la decisione di non riconoscerle.

Multe, comuni fuorilegge. Solo il capoluogo in regola, gli altri ignorano le norme e usano i denari per altri scopi non previsti. I soldi incassati dovrebbero servire per la sicurezza stradale. Da due anni in vigore le disposizioni del Codice della Strada ma gli amministratori non ne tengono alcun conto. Ora corrono ai ripari.

Pericolo tumori, gli ambientalisti attaccano l’Enel. Ceccano, cabina ad alto rischio. Contro le onde elettromagnetiche, i verdi chiedono di spostare il trasformatore di via San Francesco. Al suo posto un parco archeologico.

Due Comuni in guerra. Contrada contesa tra Rocca d’Arce e Roccasecca.

