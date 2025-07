Le Prime Pagine dei giornali di martedì 8 luglio 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 8 luglio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Beato Eugenio III, Papa. Originario di Tivoli, per 8 anni Eugenio III difende la Chiesa dai Turchi e si occupa di riformare la Chiesa e la Curia romana. Entrato nell’Ordine cistercense dopo l’incontro con San Bernardo, da Pontefice continuò a seguire l’austerità della vita monastica fino alla morte, nel 1153.

I TITOLI DI SABATO 8 LUGLIO 1995

Costo del lavoro, che mazzata. Dimezzata la fiscalizzazione degli oneri sociali per le aziende sociali che, allarmate, chiedono aiuto. “Aumentare la produzione“ l’unica ricetta per gli industriali.

Rifiuti tossici e nocivi sotterrati? Indagini del Noe. Arce. Ricerche nella ex cartiera Sigicar. Silos e cisterne provenienti da un’industria di Torino. Tre indagati.

Rapina al Monte Paschi. Arnara. Tre banditi armati di taglierino portano via 25 milioni.

“Volevamo solo punirlo“. Il delitto di Piglio. interrogatorio fiume per i due presunti assassini, il giudice decide che rimarranno in carcere. Uno conferma di avere picchiato il pastore ma non per ucciderlo. Il rumeno nega però di avere preso parte al pestaggio e giura di essersi limitato a guardare quello che faceva il suo padrone.

Alla fine d’agosto pronto a Sora lo stadio rinnovato. Nuovo volto allo Sferracavallo. Tribuna coperta e più comfort, un piccolo gioiello costato 2 miliardi.

Rivolta per l’inceneritore. Cassino. Lunedì il Consorzio di Riciclaggio deciderà se realizzarlo. Se la Regione dovesse decidere di costruire l’inceneritore nell’impianto di riciclaggio di Colfelice, il sindaco di San Giovanni incarico Antonio Salvati capitanerà la rivolta.

