Le Prime Pagine dei giornali di martedì 8 ottobre 2024

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 8 ottobre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Pelagia, Vergine e Martire di Antiochia. Era una donna cristiana originaria di Antiochia, in Siria. Secondo alcune fonti era una quindicenne martire sotto la persecuzione di Diocleziano; secondo il racconto di San Giovanni Crisostomo, invece, era una ballerina convertita dalla predicazione del vescovo Nonno. Leggi qui

I TITOLI DI SABATO 8 OTTOBRE 1994

“Dovrà nascere per vivere”. Cortesini: “Verrà sottoposto subito a dialisi il bimbo senza reni,”. Il dramma della mamma che a giorni partorirà una creatura a cui donerà gli organi in caso di morte. Allertati tutti gli ospedali d’Italia dai sanitari del nosocomio di Alatri per cercare un posto in un centro super specializzato.

Tolto il sequestro ai 194 lussuosi d’appartamenti della società D’Itri-Torretta. Pagati i debiti miliardari. La megallottizzazione potrà ora essere ultimata, restano le inchieste ed i ricorsi per i 50 negozi non autorizzati.

Voglia di verde, ambientalisti in piazza. Via alla raccolta di firme per avere dei parchi attrezzati. Per 3 domeniche una mostra di foto sul degrado in punti diversi della città di Frosinone. Ceccarelli: “Non è una battaglia di parte”.

Quello ospedale è indecente. Ispezione della regione al Gemma de Bosis di Cassino dopo le proteste. Sotto accusa alcuni reparti, tra i quali medicina, dove l’igiene è carente. Muori scrostati, pavimenti bucati, fili elettrici appesi alle pareti, senza campanelli con i malati che si sgolano per chiedere assistenza. Ascensori a rischio e montacarichi pericoloso: un disastro.

Condono edilizio lumaca a Cassino. Per 3000 pratiche c’è un solo impiegato. È da marzo l’ufficio sarà vuoto. Per fronteggiare la situazione ora il Comune promette un piano di emergenza. L’assessore D’Eramo. “Stiamo per costituire dei gruppi di lavoro con i tecnici che lavoreranno anche di pomeriggio”.

