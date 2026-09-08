[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 8 settembre 2026
*
Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 8 settembre 2026
*
IL SANTO DEL GIORNO
San Sergio I, papa. Palermitano di famiglia siriana, Papa Sergio I è uomo di fede capace di mettere pace in antiche discordie. Quando l’imperatore Giustiniano II vuole imporre norme uscite da un Concilio di soli vescovi orientali, Sergio si oppone e arrivano anche eserciti a proteggerlo. Muore nel 701.
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDI’ 8 SETTEMBRE 2006
«Sviluppo frenato in Ciociaria». Zeppieri sferza i politici: «Eccessive coperture nelle gestioni Gaia e Acea». Il presidente dell’Unione Industriale in Cina per cercare nuove opportunità per le aziende frusinati.
Lavori allo Stadio, ditte in rivolta. «Finora non abbiamo visto un euro». Ultimatum al Comune. Triplicati i costi che erano stati preventivati. Oggi giunta per scongiurare il fermo degli interventi
Quattro giorni di incontri e dibattiti. A Fiuggi il congresso nazionale dell’Udc. Gli albergatori: «Una grande occasione per promuovere la nostra città».
Week end alla riscoperta dei Lepini. Escursioni a cavallo, giochi e voli panoramici con l’elicottero. Due giorni di eventi per festeggiare la Croce posizionata alla sommità di Monte Cacume.
«Il mio riscatto sabato contro la Triestina». L’esterno Lodi, dopo la delusione con la maglia azzurra, si tuffa nel campionato. Attesa per il debutto del Frosinone al “Nereo Rocco” mentre Rimoldi dà spettacolo durante l’allenamento