[CONFERENZA… DOPPIA] Stirpe e Gold hanno tracciato un bilancio della partnership tra i giallazzurri e il fondo statunitense. “L’entusiasmo dei tifosi mi ha commosso, vogliamo restare stabilmente in Serie A”, ha detto il manager di Clara Vista. “La collaborazione è stata finora fruttuosa con un mercato poderoso per raggiungere l’obiettivo”, ha sottolineato il presidente. Rivelati i retroscena del caso-Ghedjemis