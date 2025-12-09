Le Prime Pagine dei giornali di martedì 9 dicembre 2025

*

IL SANTO DEL GIORNO

San Siro, vescovo di Pavia. Per molto tempo identificato erroneamente con il giovanetto che porge pani e pesci a Gesù per il miracolo della moltiplicazione, Siro è, in realtà, il primo vescovo della Chiesa di Pavia, consacrato nel IV secolo. Sarà un pastore itinerante che evangelizzerà una vasta area dell’Italia del Nord.

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 9 DICEMBRE 1995

Sora, il cimitero degli orrori. Sequestrata l’area in cui il custode stava bruciando un cadavere. Si allarga a macchia d’olio l’inchiesta dei carabinieri sullo smaltimento delle bare e dei vestiti dei defunti. Fìino ad ora sono 28 i sindaci denunciati alla magistratura. Insieme a loro anche 20 custodi.

Parco del Fiume Cosa, il sindaco: “Tutto da rifare“. La giunta comunale di Frosinone vuole ripetere il concorso.

Ispezioni in negozi e aziende, 300 multe. Sono state 1200 le verifiche in Ciociaria, e emesse sanzioni per centinaia di milioni. Controlli a tappeto della Usl.

Tornano le follie di Natale. La crisi non fa paura: è iniziata la pazza corsa gli acquisti di fine anno. Sora e Alatri si ispirano al medioevo per riscoprire antichi mestieri e vecchi sapori, previste sfilate in costume. Sport e musica, ad Anagni per iniziative di beneficenza. A Cassino giochi e spettacoli sotto una maxi tenda.

Auto e camion, in Ciociaria il mercato tira. Immatricolazioni in aumento. Segni di ripresa, riparte la corsa all’acquisto degli autoveicoli da trasporto.

Salvati: “Al magistrato fatti i nomi di chi specula sui rifiuti“. Discarica, guerra tra sindaci.

LE PRIME PAGINE DI MARTEDì 9 DICEMBRE 2025

