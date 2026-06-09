Le Prime Pagine dei giornali di martedì 9 giugno 2026

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 9 giugno 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 9 giugno 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SANT’EFREM, DIACONO E DOTTORE DELLA CHIESA. Intellettuale, poeta, cantore, uomo d’azione e di carità. Difficilmente qualità così diverse convivono in una sola persona. Lo è nel caso di Efrem, vissuto nel IV secolo. Santo e Dottore della Chiesa, Efrem sceglie il cristianesimo e diventa un insigne cantore della fede. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 9 GIUGNO 1996

“La maxi gara non andava fatta”. Il tar a luglio emetterà sentenza sul ricorso dell’ordine degli architetti. Continua la battaglia contro l’appalto miliardario vinto con la stupefacente offerta di appena un milione.

Il Pds chiede la testa del segretario Gatto. Il sindaco: “Sarà fatto”. Comune. Per le troppe assenze. Un attacco frontale al sindaco di Frosinone sulla gestione del personale comunale e la richiesta di rimozione del segretario generale Gatto per le continue assenze

Esplodono le mine, tremano le case Due contrade ai confini tra Patrica e Ceccano vivono nel terrore dell’Alta Velocità, Per costruire la galleria Celletta Nord nei cantieri si lavora a pieno ritmo anche di notte. Gli abitanti denunciano abitazioni lesionate e caduta di calcinacci. Il sindaco Cerroni farà un sopralluogo a capo ballottaggio da rifare nel polo e nell’ulivo spaccature e incertezze Sora i partiti presi in contropiede a capo.

Stipendi d’oro 16 indagati Esperia, chiesto il rinvio a giudizio per gli ex vertici della Comunità Montana. La Procura della Repubblica li accusa per i compensi e i rimborsi non dovuti al segretario.

Videocolor in vendita vertice con i sindacati. Alla Marchon 95 in mobilità.

Banca chiusa: 2 miliardi di sofferenze. Assorbito il Credito Cooperativo, la Popolare cerca di far quadrare i conti. Sant’Apollinare.

Il cielo dietro quelle sbarre. Due detenuti affrescano un’ex cella trasformandola in una cappella. Le attività risocializzanti nel carcere del capoluogo oltre ai corsi professionali anche un’originale esperienza artistica. Educatrici, psicologi e assistenti sociali coordinano le attività di recupero dei 350 reclusi nella casa circondariale.

I carabinieri premiano studenti e soldati nel nome di Fregellae. Ceprano, presente anche Gigi Proietti

LE PRIME PAGINE DI MARTEDì 9 GIUGNO 2026

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