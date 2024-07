Le Prime Pagine dei giornali di martedì 9 luglio 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 9 luglio 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Santi Agostino Zhao Rong e compagni. Morto a Sichuan in un giorno imprecisato di primavera del 1815, Agostino è il primo sacerdote cinese di cui viene attestato il martirio. Per volere di Giovanni Paolo II è venerato in un gruppo di 120, martiri in Cina tra il 1648 e il 1930, e canonizzato durante il Giubileo del 2000. (Leggi qui).

I TITOLI DI SABATO 9 LUGLIO 2022

Covid inarrestabile, tre morti. I casi continuano a crescere, la Asl riconverte e aumenta i posti per i ricoveri di positivi nei tre ospedali del territorio. Il Lazio è tra le regioni più a rischio in questo periodo.

Bimbo annegato, la baby sitter: «Sono distrutta dal dolore». La donna di Alatri è accusata di avere abbandonato il piccolo.

Nubifragio e allagamenti. Ora si contano i danni.Nella città volsca case, scantinati e alcuni negozi in centro invasi dall’acqua. Un fulmine ha centrato un albero in un’aiuola a Pontrinio. Colture distrutte. Due frane a Cassino, alberi caduti a Castrocielo.

Stellantis, forza lavoro verso un nuovo calo. Entro la fine dell’anno lo stabilimento di Piedimonte scenderà sotto quota tremila dipendenti per le uscite volontarie. Pensionamenti anticipati: i sindacati, esclusa la Fiom, hanno siglato un accordo con l’azienda automobilistica.

Frosinone, prove di modulo. Mister Grosso al lavoro anche sull’assetto tattico nel ritiro di Fiuggi. Mercato, resta calda la pista Vignali dello Spezia. Per l’attacco circola anche il nome di Caso del Genoa. Angelozzi: «Lavoriamo per affrontare un campionato difficile»

