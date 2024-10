Le Prime Pagine dei giornali di martedì primo ottobre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì primo ottobre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Teresa di Gesù bambino, vergine carmelitana, dottore della Chiesa, patrona delle missioni. Santa Teresa di Lisieux o Santa Teresina, che la Chiesa celebra il 1 ottobre di ogni anno, è patrona dei missionari e di Francia: a cent’anni dalla sua morte, nel 1997, in nome della sua spiritualità viene proclamata da Giovanni Paolo II dottore della Chiesa. (Leggi qui).

I TITOLI DI SABATO PRIMO OTTOBRE 1994

Il calvario di Fabrizio. Solidarietà per il maratoneta senza più gambe. Dopo l’infortunio in fabbrica, 40 tra atleti e operai hanno donato sangue. Gli amici della società sportiva Castello di Sora confidano in un suo ritorno: “Anche su una sedia a rotelle, il suo spirito agonistico lo salverà”. Ancora attenzione alla Time Srl, lunedì l’assemblea.

L’Asi sta morendo e alle industrie non pensa nessuno. Regione sotto accusa. Intervista al direttore Pompeo. “Assegniamo solo qualche Area a piccole aziende” dice il responsabile. “Non abbiamo soldi e non facciamo più nulla”.

Pugno di ferro con i clandestini. Retate delle forze dell’ordine, in un mese espulsi 200 extracomunitari. Con la mappa aggiornata degli irregolari in Ciociaria, l’ufficio stranieri scatena l’offensiva a tappeto.

Consiglio comunale, il presidente Scittarelli attacca il sindaco: così non si amministra. Cassino. Dura polemica. Scontro sulle richieste di convocazione delle sedute con argomenti che non vengono esaminati dalle commissioni.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì primo ottobre 2024.

Screenshot

Screenshot