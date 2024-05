Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 15 maggio 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 15 maggio 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Torquato. Vissuto tra il III e il IV secolo, San Torquato è il primo vescovo della città di Acci – oggi Guadix – in Spagna. Secondo alcune fonti è confessore, secondo altre martire. È ricordato come il primo dei “Sette viri spagnoli”, vescovi di diverse città della Spagna meridionale, venerati come Santi. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 15 MAGGIO 1994

CASSINO / Da oggi sfilano i reduci della grande battaglia. Ci sarà il duca di Kent. Celebrazioni per il cinquantenario. Domani una delegazione neozelandese scoprirà una targa davanti alla stazione ferroviaria. Rappresentanti delle nazioni che combatterono sulla linea Gustav giovedi in parata davanti a Scalfaro.

FROSINONE / Il baratto delle Fornaci. Comune: sì ai privati. Sull’area dovrebbero sorgere i nuovi Uffici finanziari. Un parcheggio in cambio di una concessione edilizia. Giovedì incontro con la “Iniziative del frusinate” a cui si offrirà la possibilità di costruire solo edifici di pubblico interesse.

ANAGNI / Droga, arrestati cuoco e falegname. I carabinieri li fermano con sei etti di hascisc. Lo chef, in servizio presso la cucina della materna di Hosteria della Fontana, è considerato un grosso spacciatore.

