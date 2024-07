Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 3 luglio 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 3 luglio 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Tommaso, apostolo. Apostolo di Gesù passato alla storia per non aver creduto immediatamente alla Resurrezione, la fede di Tommaso è in realtà salda e forte. A lui toccherà, infatti, spingersi fino in Cina e in India per evangelizzare; proprio in India muore, dopo aver fondato la prima comunità di cristiani. (Leggi qui).

I TITOLI DI DOMENICA 3 LUGLIO 2022

«Ora giustizia per Serena». Parla Gaia Fraioli cugina della 18enne: «La brava gente il 15 luglio sarà con noi». Attesa domani, con le richieste finali alla Corte, la requisitoria dei pm Fusco e Siravo.

Lavoratori in nero e con il Reddito: sette denunciati. Ferentino. Tutti ora dovranno rispondere di truffa. Avviato l’iter per la sospensione del sussidio.

Prezzi in salita, i timori delle famiglie. L’inflazione vola e la spesa è più cara. Una mamma: «Un chilo di macinato passato da 9 a 13 euro, petto di pollo raddoppiato». Più dura per i nuclei monoreddito e pensionati. Il titolare di un locale: «Il vero problema lo avremo a settembre».

Ossa e teschi in vista, cimitero nel degrado. Tombe completamente avvolte dall’erba, escrementi, sporcizia ma anche resti di salme lasciati nei loculi: appello dei cittadini. C’è poi il problema dell’umidità che dalle pareti arriva fino alle nicchie funerarie. I cittadini: «Subito un intervento».

Frosinone, i nuovi in gruppo. I giallazzurri si sono trasferiti a Fiuggi per il ritiro: presenti anche Turati, Ciervo, Moro, Lucioni, Monterisi e Kujabi. Assente, invece, il centrocampista Ricci: sarebbe pronto a raggiungere, in Turchia, la squadra allenata da Andrea Pirlo.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 3 luglio 2024.

Screenshot

Screenshot