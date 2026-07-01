Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 1 luglio 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 1 luglio 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 1 luglio 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

Santi Giulio e Aronne, martiri di Bretagna. Sembra che Giulio e Aronne siano stati uccisi perché cristiani durante le persecuzioni di Diocleziano, nel 304. A Caerlon, fortezza romana occupata dalla Legio II Augusta dal 75 al 431 in Bretagna, oggi questi due martiri sono particolarmente venerati.

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 30 GIUGNO 1996

La rabbia dei baristi tartassati. Gli esercenti della Monti Lepini continuano a coprire le insegne per protesta. Rivolta contro la stangata. Raccolta di firme per chiedere al Comune di rivedere le tariffe che penalizzano il settore in crisi. Per cinque tavoli all’aperto costretti a sborsare più di 14 milioni di lire in un anno. Il sindaco Fanelli: “Possiamo fare ben poco noi applichiamo solo la legge“.

Appalto sospetto, processo per sette. In tribunale l’ex vertice della Usl, i due responsabili della cooperativa di assistenza ai disabili.

Scuola, 44 mense antigieniche. Denunciati dalla Usl 24 sindaci del cassinate per i locali non in regola. In molti casi i Comuni hanno fatto funzionare il servizio senza le autorizzazioni previste dalla legge. Sessanta le materne ispezionate in 35 centri del Sud della Ciociaria: solo 11 erano in regola. Amministratori diffidati ad adeguare le strutture.

Truffatore del Vaticano tradito dall’amore per una donna sposata. A Cassino è stato tradito da una donna dopo aver tenuto sotto scacco alti prelati e Criminalpol e essersi inserito in un intrigo internazionale con ricatti al Papa e sospetti di infiltrazioni terroristiche. È scivolato proprio sulla più banale delle debolezze: quella amorosa.

Banca chiusa, la procura indaga. A Sant’Apollinare dopo le irregolarità riscontrate dagli ispettori di Banca d’Italia. In particolare il magistrato dovrà valutare le eventuali responsabilità dei vertici del Credito Cooperativo per i prestiti a rischio e le sofferenze.

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI MERCOLEDI’ 1 LUGLIO 2026

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