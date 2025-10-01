Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 1 ottobre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 1 ottobre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 1 ottobre 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Teresa di Gesù Bambino, Vergine carmelitana, Dottore della Chiesa, patrona delle Missioni. Santa Teresa di Lisieux o Santa Teresina, che la Chiesa celebra il 1 ottobre di ogni anno, è patrona dei missionari e di Francia: a cent’anni dalla sua morte, nel 1997, in nome della sua spiritualità viene proclamata da Giovanni Paolo II dottore della Chiesa. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 1 OTTOBRE 1995

Nel cellulare la chiave del giallo. Delitto di Cassino. Dai tabulati della Telecom i carabinieri tentano di risalire all’ultima conversazione. Renato Lena prese appuntamento per telefono con il suo assassino.

Folli spese al Comune. Gli ex sindaci: noi siamo all’oscuro. Dopo l’allarme bancarotta. “Le eventuali colpe vanno ricercate tra i funzionari“.

Matrimoni, vietati gli sfarzi. Dopo il caso di Mentana anche a Paliano scoppia la polemica sul regolamento imposto dalla diocesi. Ordine del vescovo: niente Ave Maria di Schubert, fiori e fotografi. Don Franco Proietto escogita un compromesso per salvare la tradizione: il celebre brano si può cantare solo ammessa finita.

Boville Ernica. Trapianto, solidarietà per Chiara di 19 mesi. È una bambina di un anno e mezzo affetta da una malattia rarissima e che dovrà essere sottoposta trapianto di midollo osseo.

Ferentino. Certificati falsi alla Usl: interrogatori. Sono ripresi a pieno ritmo negli uffici della Procura della Repubblica per fare luce sulle presunte certificazioni facili alla ex Usl FR3.

Bidello licenziato ricorre al Tar. “Non ho finto di essere handicappato ma sono guarito dopo“. L’uomo, di Cassino, era stato riconosciuto disabile in seguito ad un incidente stradale.

Rifiuti, sette imprenditori a giudizio. Sono accusati di truffa e falso. In indagini anche nel napoletano.

