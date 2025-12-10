Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 10 dicembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 10 dicembre 2025.

*

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 10 dicembre 2025.

*

IL SANTO DEL GIORNO

Beata Maria Vergine di Loreto. “Cuore mariano della cristianità”. Così Giovanni Paolo II definì il Santuario della Beata Vergine Maria di Loreto, patrona degli aviatori, ricordata il 10 dicembre. A milioni nei secoli si sono recati presso la “Madonna Nera” sul luogo in cui gli angeli trasportarono la Santa Casa della Vergine. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI I TITOLI DI DOMENICA 10 DICEMBRE 1995

Zingari, la paura si sposta anche ad Alatri. Individuata una zona per ospitare i profughi. Dopo l’opposizione di 14 comuni del Cassinate, la scelta potrebbe cadere sulle Fraschette. Già effettuato un sopralluogo ma il sindaco Cittadini non sente ragioni: “Qui non vogliamo né rom né slavi“.

Belle Arti senza sede. Il direttore va dal magistrato. Presto lo sfratto dalla Provincia.

Il giudice premia i pentiti. Processo alla banda dei blindati: giudizio abbreviato solo per tre dei 18 componenti della gang.

“Io, posseduta dal demonio“. Parla la casalinga che dopo l’esorcismo ha vomitato capelli. San Giorgio e Liri. Il rito liberatorio è stato celebrato da padre Stefano, passionista di Pontecorvo. La donna rivela: “Ora finalmente mi sono liberata da quei forti dolori che mi opprimevano“. Scettico il medico di famiglia.

Tre centrali operative per regolare le urgenze sanitarie. Guardia medica e disservizi. La vicenda relativa al disservizio verificatosi qualche giorno fa nella postazione di guardia medica a Castro dei Volsci, dove il medico per un’errata interpretazione dei turni è raggiunto in ritardo, offre lo spunto per fare chiarezza nell’attività dell’assistenza medica di base a domicilio.

Buste di latte contro i camion: un ferito. Colpiti cinque automezzi che andavano a Cassino, quattro i vetri infranti. I carabinieri stanno indagando su un gruppo di ragazzi appena usciti dalla discoteca.

LE PRIME PAGINE DI MERCOLEDì 10 DICEMBRE 2025

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Screenshot

.

.

.

.

.

.

.