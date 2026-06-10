Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 10 giugno 2026

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 10 giugno 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 10 giugno 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SAN LANDERICO, VESCOVO DI PARIGI. Ventottesimo vescovo di Parigi, Landerico si prodiga per assistere i poveri nel territorio della Neustria arrivando addirittura a vendere le suppellettili sacre per sfamarli. Costruisce, inoltre, un ospedale accanto alla cattedrale, dedito alla cura degli indigenti. Muore intorno al 657. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI LUNEDì 10 GIUGNO 1996

Muore a 21 anni dopo la discoteca. Altri due giovani feriti, uno è in fin di vita tutti di Piedimonte San Germano. Viaggiavano su una Golf lungo la Casilina nei pressi di Arce, l’auto è finita contro un muretto.

Rapinatore d’auto inseguito sulla Pontina, arrestato all’alba Aprilia, caccia all’uomo nella notte.

Itri, precipita in un dirupo mentre taglia le erbacce. Incidente mortale sul lavoro, Un operaio di Fondi, Rinaldo Davia, 59 anni, è caduto ed è morto in seguito alle ferite riportate.

Giacomo, due ore di angoscia. Latina, gigantesca mobilitazione di uomini e mezzi per un bambino di sei anni disperso in mare. Trovato. Si era allontanato da capo portiere. Un elicottero e motovedette hanno battuto la zona. Ma lui era a terra e cercava di tornare dai genitori.

Fiuggi presenta il progetto Giobel. Per il Giubileo la cittadina termale non vuole restare estranea ad un affare da 300 miliardi. Con i suoi 213 alberghi e pensioni e gli oltre 11mila posti letto è il secondo polo ricettivo dopo Roma.

Formia, in giunta aria di cambiamenti. La maggioranza apre a Partito Popolare e Alleanza Democratica. E tre assessorati cambiano timonieri.

LE PRIME PAGINE DI MERCOLEDì 10 GIUGNO 2026

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