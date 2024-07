Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 10 luglio 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 10 luglio 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Sante Rufina e Seconda, martiri sulla via Cornelia. Rufina e Seconda sono due ragazze cristiane della prima ora. Lo sono anche i loro fidanzati che però rinnegano Cristo per paura delle persecuzioni. Le ragazze si votano allora alla verginità. Furenti, i due giovani le consegnano alle autorità e dunque al martirio che avviene attorno all’anno 260. (Leggi qui).

I TITOLI DI DOMENICA 10 LUGLIO 2022

Willy, paura dopo le condanne. Belleggia e Pincarelli preoccupati per le possibili ritorsioni in carcere da parte dei fratelli Bianchi. La tensione in aula e le accuse dopo la lettura della sentenza.

Il Covid non si ferma, altri 852 contagi in una giornata. Il Covid non si ferma e continua a non concedere tregua. Ormai, come del resto in tutta Italia, anche in Ciociaria la curva dei contagi ha ripreso a salire. E nei giorni scorsi si sono registrate anche vittime. Rispetto alla scorsa estate, dunque, quest’anno l’andamento della pandemia è in controtendenza, nonostante il gran caldo.

Vietato accenderei fuochi, sanzioni fino a 10.000 euro. L’ordinanza del sindaco Mastrangeli, i controlli saranno effettuati anche con i droni della protezione civile.

Revoca del Sin, partitala richiesta ufficiale. Zingaretti lo aveva detto all’assemblea di Unindustria, avviato il procedimento. Dopo il caso “Catalent” la Regione ha promosso la revisione del perimetro.

Contributo bonifica, caso in Parlamento. Consorzio Valle del Liri, il senatore Ruspandini presenta un’interrogazione rivolgendosi a Draghi e a tre ministri. L’esponente di FdI: «Un balzello che continua a crescere di anno in anno senza alcun beneficio diretto né indiretto».

Frosinone, esordio ufficiale il 7 agosto. I giallazzurri saranno di scena in notturna a Monza per il primo turno di Coppa. Mercato, il portiere Minelli al Cesena. Monterisi si presenta: opportunità per crescere

