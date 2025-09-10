Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 10 settembre 2025

[E’ LA STAMPA BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 10 settembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 10 settembre 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Nicola da Tolentino, sacerdote agostiniano. Nicola nasce nelle Marche nel 1245, nella diocesi di Fermo. Conosce gli Agostiniani da adolescente, è attratto dalla vita monastica e si consacra nella comunità di Tolentino. È un asceta dal sorriso amabile, lunghe preghiere e digiuni si accompagnano sempre a simpatia e carità. Muore nel 1305. (Leggi qui)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 10 SETTEMBRE 1995

“Quella cura antidroga è una truffa“. Il metodo Urod sotto accusa. Un testimone: “Un ragazzo appena trattato ha derubato i genitori per bucarsi di nuovo“. Un genitore: “Ho pagato 12 milioni ma il mio Francesco non è guarito”. Mario G, un operaio di Cassino, a due settimane dal trattamento ha denunciato la clinica e il ministro. Terapie anche a Lugo di Romagna.

