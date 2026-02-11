Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 11 febbraio 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio di mercoledì 11 febbraio 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio di mercoledì 11 febbraio 2026

IL SANTO DEL GIORNO

Beata Maria Vergine di Lourdes. Oggi si ricorda la prima delle apparizioni che la Vergine riservò a Bernadette Soubirous, una pastorella di Lourdes – cittadina francese sui Pirenei – che parlava solo il dialetto locale. Sul luogo sorge il più importante santuario mariano europeo, meta di pellegrinaggi internazionali. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 11 FEBBRAIO 1996

Comune, ora è pace armata. Al ristorante “da Nino” firmato l’accordo ma è subito contestato. Il sindaco Fanelli dovrà dimissionare i tre assessori esterni nominati appena due settimane fa. Presenti gli esponenti e i consiglieri di tutti i gruppi del centrodestra. Ancora una volta Giuseppe Ciarrapico nel ruolo di grande mediatore.

Astronauta di Acuto in missione spaziale. Umberto Guidoni: “Vi guarderò dal Columbia“.

Usura, in otto a giudizio. Tra le vittime, anche un loro amico finito in disgrazia. Gli indagati sono di Piedimonte, Atina, Veroli e Cassino. Il processo inizierà il 5 dicembre.

Ok a lavori per 16 miliardi. Li hanno promessi il presidente e gli assessori regionali a Gentile. Vertice sabato a Roma con il presidente della Provincia e i consiglieri De Angelis, Padovano e Pacitto. Via libera al nuovo ospedale di Cassino, al completamento della strada per il mare, al casello autostradale di Ferentino.

Exodus rimprovera il presidente Badaloni: “Ci hai abbandonato“. Bufera sulla comunità di Cervaro. A Cassino intanto dopo le dimissioni di Pignone, il sindaco sceglie il nuovo assessore.

Tutti uniti contro il sindaco di Alleanza nazionale. Destra e sinistra firmano la sfiducia ad Isola del Liri. Il Polo attacca il senatore Magliocchetti.

Nove ex amministratori messi in mora a Torrice. Il Comune non pagò un terreno espropriato.

Ferentino, crisi in Comune: il Partito popolare rompe con l’Ulivo. Sfuma l’accordo raggiunto dal sindaco: i popolari annunciano una sorpresa che non appoggeranno il centrosinistra.

