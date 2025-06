Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 11 giugno 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 11 giugno 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Restituto, martire sulla via Nomentana. Restituto viene arrestato a Roma durante le persecuzioni di Diocleziano perché predica contro gli dei. Per aver rifiutato di fare sacrifici, viene flagellato a morte per ordine del tribunale di Ermogene. È sepolto al XVI miglio della via Nomentana. (Leggi).

I TITOLI DI DOMENICA 11 GIUGNO 1995

Valverde, un caso che scotta. L’onorevole Oreste Tofani parentesi alleanza nazionale parentesi chiude chiede l’intervento dei ministri di grazie ai giustizia e del lavoro. In un’interrogazione parlamentare ombre e sospetti sulle indagini. Si chiede di fare completa luce sulla vicenda del consorzio, sulle denunciate commistioni tra gruppi economici e federazione del Pds.

Zero lire in cassa per la cultura, l’ora degli sponsor. Intervista all’assessore provinciale alla cultura Antonio Lombardi.

La Banca industriale non aprirà più, si scioglie la società. Cassino, il Ministero delle Finanze ha revocato definitivamente i permessi dopo l’inchiesta giudiziaria. Sospettata di essere fonte di riciclaggio di denaro sporco è stata oggetto delle attenzioni della procura antimafia di Roma. Sei gli indagati.

Miliardi, occhio al bando. I fondi disponibili per acquistare macchinari ristrutturare le aziende, riattivare i vecchi impianti. Unione industriale e Feather Lazio mobilitate per approfittarne. Anche gli enti pubblici potranno avere i finanziamenti per sviluppare il turismo, affermare l’esodo dalle campagne per altre iniziative.

Crack al Comune: messi in mora 53 amministratori. Alatri. Indaga la Corte dei Conti. Se gli ex consiglieri, assessori e sindaci dovessero risultare colpevoli del dissesto da 25 miliardi, saranno condannati a pagare di tasca propria.

Sora, i rifiuti restano nelle strade. Discarica di sequestrata ma non autorizzata la ripresa della raccolta.

