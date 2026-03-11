[LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 11 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio

*

Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 11 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio

*

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Eulogio, sacerdote e martire. Il più importante tra i “martiri di Cordoba”, il sacerdote Eulogio vive ai tempi della dominazione araba della città. Non sopporta la tiepidezza dei cristiani e inizia a predicare apertamente contro il Corano. Nominato vescovo di Toledo, non sarà mai consacrato perché muore prima, martire nell’859. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 11 MARZO 2006

Nell’ex fabbrica l’hotel dei disperati. Denunciato l’imprenditore che aveva ricavato i mini appartamenti ad Alatri. Trovati 30 extracomunitari, molti sono clandestini. Pagavano, in nero, da 100 a 300 euro al mese.

Interporto, lavori fermi: è allarme. Non arriva l’ok della Soprintendenza, stop al cantiere. Le paure della Sif. Dopo il ritrovamento dell’insediamento preistorico non si può procedere alla costruzione della piattaforma. I saggi sul terreno sono serviti ad individuare le aree dove si potrà scavare, ma serve il via libera.

Chiude l’esattoria, Cassino non ci sta. E a Sora lo sportello Inail diventa un caso. Tofani: «Mai ipotizzata la chiusura».

Cassino per dieci giorni torna al XIII secolo. Alle 17 il corteo storico e l’apertura della fiera nel cortile del Palagio Badiale, domani il Palio. Le manifestazioni per San Benedetto. Attesi per il 21 il presidente della Camera Pier Ferdinando Casini e il sottosegretario Gianni Letta.

D’Antoni: «Blinderemo il secondo posto». Turno favorevole per i canarini: Torres e Grosseto in trasferta e la Sangiovannese sfida Perugia. Il Frosinone ospita il Gela di mister Pensabene, la cui panchina è in bilico. Iaconi pensa a Perra come terzino.

LE PRIME PAGINE DI MERCOLEDI’ 11 MARZO 2026