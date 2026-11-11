Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 11 novembre 2026

[L’ANALISI] I giallazzurri si fermano dopo un ciclo positivo e il ko di Cagliari. Il tecnico finora ha dimostrato di saper rimettere in moto la squadra alla ripresa: il suo bilancio parla di 4 vittorie e 2 ko tra Serie A e B. Dopo l’ultima pausa, la sconfitta col Napoli e 3 successi e 1 pari. Undici nazionali lontani da casa, ma lo stop può diventare un’occasione per recuperare energie, affinare i meccanismi e preparare al meglio la sfida al Milan