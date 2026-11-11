Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 11 novembre 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 11 novembre 2026
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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 11 novembre 2026
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IL SANTO DEL GIORNO
SAN MARTINO, VESCOVO DI TOURS. L’Apostolo delle Gallie” è uno dei suoi titoli. Martino di Tours è tra i Santi più noti della Chiesa universale. Prima soldato, poi monaco quindi vescovo, resta fedele alla scelta dei poveri in nome di Cristo al quale, sotto le spoglie di un povero, aveva donato metà del suo mantello. (Leggi qui).
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI LUNEDì 110 NOVEMBRE 1996
LUNEDì 11 NOVEMBRE 1996
Avino dopo un anno resta il mistero. Il noto penalista di Cassino ucciso e bruciato il 17 novembre 1995. L’inchiesta ancora affidata alla magistratura antimafia di Napoli conferma che si segue la pista camorrista. L’avvocato era il legale degli uomini del clan, la Torre ma sembra che non godesse più della fiducia del capo.
Sessantotto strade da riasfaltare via ai lavori solo per quattro. Piano viario del Comune in ritardo.
Sindaci di tre comuni contro la banca locale. Paliano. La Rurale nel mirino.
Via le case abusive dal teatro romano. A fine mese le ruspe abbatteranno le sei abitazioni per rilanciare il monumento.
LE PRIME PAGINE DI MERCOLEDì 11 NOVEMBRE 2026
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