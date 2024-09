Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 11 settembre 2024

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 11 settembre 2024

SS. Proto e Giacinto, Martiri. Il martirio è comprovato da molti reperti, la loro storia più leggendaria. Proto e Giacinto sono due schiavi cristiani eunuchi che aiutano la padrona, Eugenia, a convertirsi alla fede e poi fanno lo stesso con la sua amica Bassilla. Il fidanzato di costei la accusa segnando la sorte di tutti e tre. Leggi qui..

TITOLI DI DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022

Bimbo morto, nuove analisi. Il piccolo di 8 anni era deceduto per Covid allo Spaziani: non c’erano mezzi per trasferirlo. La procura ha disposto accertamenti di medicina legale per capire se poteva essere salvato.

Forza Italia, lo sprint finale parte da Fiuggi. Vertice del partito con i big, da Tajani il pressing per un decreto anti caro bollette. Presente anche il senatore Fazzone: «Mastrangeli sta facendo un buon lavoro».

Scuola sporca e allagata, è scaricabarile. Ad Anagni inizio d’anno scolastico con qualche problema per un paio di istituti. Il Comune: «La pulizia interna compete all’istituto». Replica la dirigente: «No, tocca a voi». I genitori pronti a scioperare. Domani si comincia ma a “Pantanello” la situazione è caotica. Alla media palestra e altri locali danneggiati dalla pioggia.

Cervaro. Sindaco e vice indagati, la minoranza chiede un Consiglio urgente. Sotto la lente della procura un appalto da 500 mila euro, i reati contestati sono turbativa d’asta e abuso d’ufficio.

«Pronti per la prima campanella». A Sora l’amministrazione comunale ha stilato un cronoprogramma “step by step” per le bonifiche e la manutenzione ordinaria. In campo anche gli operai della società municipalizzata Ambiente e Salute che stanno intervenendo nei plessi.

Frosinone, beffa finale. I giallazzurri scivolano in trasferta contro il Cittadella. Decide Beretta dopo un’uscita non perfetta di Turati. Grosso schiera una formazione rimaneggiata per le assenze di Kone, Oyono e anche di Rohden. Passo indietro in classifica

