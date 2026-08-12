Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 12 agosto 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 12 agosto 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 12 agosto 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

Santa Giovanna Francesca di Chantal, religiosa. Come Chiara per Francesco, così fu Giovanna Francesca Frémyot per Francesco di Sales. Tra il ‘500 e il ‘600, divenuta baronessa di Chantal, quando l’amato consorte è assente Giovanna smette gli abiti eleganti e serve i poveri. Vedova, si consacra a Dio e fonda le Visitandine per la cura dei malati. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 12 AGOSTO 2006

Rotatorie, un mese di esperimenti. Via con Madonna della Neve, se funziona si passa a Brunella e aeroporto Lotta al traffico nel capoluogo: novità agli incroci. E nelle vecchie rotonde cambia la precedenza.

Investe ciclista e fugge: pirata a 81 anni. Sant’Elia Fiumerapido. Il ragazzo se la caverà in un mese. Denunciato l’anziano: «Non me n’ero accorto».

Tomacella, riparte il ponte. Carlo Pittiglio: fatta la gara, a settembre i lavori. Imprese. Si sblocca l’incompiuta. E per la Castelmassimo – Ferentino, i fondi per gli espropri.

Imprese, arriva la banda larga. Dalla Regione 16 milioni per potenziare le reti telematiche. Innovazione. In Ciociaria i poli interessati sono l’Asi e il Parco Scientifico e Tecnologico.

Un altro record, Lodi convocato nella Under 21. E’ la prima volta che un calciatore del Frosinone viene chiamato in maglia azzurra Calcio, B/Il ct Casiraghi: «E’ un ragazzo di qualità, ha i numeri per emergere. Forse lo impiegherò come seconda punta».

L’anagnino Pesoli approda in A: in prestito al Chievo. L’anagnino Emanuele Pesoli, 25 anni, difensore centrale, approda in serie A. Il giovane ciociaro è stato infatti ingaggiato dal Chievo Verona di mister Pillon con il quale sarà in campo già domani e poi mercoledì nella tournée che la squadra gialloblù – in vista del ritorno dei preliminari di Champions League – sta svolgendo in Inghilterra.

LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI DI MERCOLEDI’ 12 AGOSTO 2026