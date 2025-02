Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 12 febbraio 2025

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 12 febbraio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Santi Saturnino e Compagni, martiri di Abitene in Africa. Si tratta di 49 cristiani arrestati nel 304 per aver partecipato ad una Messa domenicale. Torturati, non rinnegano la fede. Uno di essi, interrogato sul perché avessero disobbedito, risponde: “Sine dominico non possumus”, “Non possiamo vivere senza celebrare il giorno del Signore”. (Leggi)

I TITOLI DI LUNEDI’ 12 FEBBRAIO 2024

A giudizio per revenge porn. Studente di 27 anni denunciato dalla ex dopo aver diffuso e venduto su internet le immagini “hot” della ragazza. Voleva “vendicarsi” della fine della loro storia.

La fitta pioggia spazza via l’inquinamento. Da oggi verranno intensificati i controlli. Incaricata anche una società esterna.

Cadono pezzi di cemento dal ponte. «Sono riuscito a frenare all’ultimo».

Sfida salvezza fino alla fine. Di Francesco: “Cinque gol della Fiorentina forse sono stati troppi, ma noi in difesa siamo stati deficitari e sotto porta quattro occasioni mancate”. “Partenza ottima, poi l’uno-due viola ha cambiato la partita”. Gelli: “Abbiamo provato a reagire, ma non è stato facile”.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 12 febbraio 2025.