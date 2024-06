Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 12 giugno 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 12 giugno 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Gaspare Luigi Bertoni. Fondatore dei Preti delle Sacre Stimmate di Nostro Signore Gesù Cristo, noti come Stimmatini. Nato a Verona il 9 ottobre 1777, viene ordinato sacerdote nel 1800. Si dedicò ai giovani e successivamente fu confessore presso l’Istituto beata Maddalena di Canossa. Morì il 12 giugno 1853. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 12 GIUGNO 1994

Alle urne in sei Comuni per eleggere le nuove amministrazioni. Ventotto i candidati alla carica di sindaco. Dalle consultazioni di oggi usciranno i nuovi Consigli comunali di Fiuggi, Alatri, Ceccano, Pontecorvo, San Giovanni incarico e Fontana Liri. I risultati previsti per domani sera.

Le alunne: “Così ci toccava“. Parlano le ragazzine molestate a scuola dal bidello, ora sospeso. Scandalo al Conservatorio di Frosinone. Una delle vittime, 12 anni, confessa: “Dopo aver denunciato l’accaduto non sono riuscita a dormire. Temevo anche la reazione dei miei genitori”. Il bidello sotto accusa si difende. E il figlio spiega come è nata questa storia: “Non ho toccato nessuno, è una montatura”.

L’Accademia lascerà il capoluogo. Addio velenoso al presidente Ilardi. Accuse a comune e Provincia. Il sindaco Lunghi ed il presidente dell’amministrazione provinciale Testani polemizzano: “È una manovra strumentale”.

“Le ferie? Mai avute”. Clamorosa protesta – denuncia di un segretario comunale. San Giovanni incarico: Carlo Tatangelo, da 25 anni non gode dei riposi e scrive al Presidente della Repubblica: “Ogni volta che chiedevo di assentarmi i sindaci me lo hanno impedito per via di elezioni, bilancio o altre scadenze”.

