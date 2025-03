Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 12 marzo 2025

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 12 marzo 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Luigi Orione. Giovanni Luigi Orione, nato a Pontecurone (Tortona) il 23 giugno 1872, trascorse tre anni presso l’Oratorio di don Bosco a Torino, dove rimase fino a poco dopo la morte del Santo. Fonderà la congregazione dei Figli della Divina Provvidenza. Muore il 12 marzo 1940. (Leggi)

I TITOLI DI DOMENICA 12 MARZO 1995

Neonato rifiutato dalla madre. Drammatico epilogo di una fuga in autostop iniziata in Ungheria. Incerto il futuro del bambino che, nato di sette mesi, per ora resterà nel nido dell’ospedale. Dopo aver partorito, la donna ha lasciato subito l’Umberto I ma è stata trattenuta per accertamenti dall’Ufficio Stranieri della questura.

Un mega centro per servizi presso allo scalo. Recupero Fornaci, sì del Consiglio. La società Iniziative del Frusinate farà un palazzo (con destinazione prevalentemente pubblica) e un parcheggio comunale per 300 auto.

Turismo, il segreto è nei castelli. Boom di richieste per soggiorni in monasteri e fortezze. In Ciociaria ancora in piedi oltre 400 rocche: l’Ente Provinciale Turismo promuove un circuito per valorizzarli.

Roccasecca, ricorsi e denuncia contro la discarica. Il sindaco ipotizza oscuri interessi. Intanto è sorto un nuovo ostacolo per l’impianto di riciclaggio rifiuti di Colfelice: la cabina elettrica sarebbe difforme dal progetto. Stop ai lavori.

“Salvato dalla Madonna“. Misteriosa visione di un bimbo dopo un incidente. A Castrocielo si grida al miracolo dopo che il bambino è stato travolto da una macchina rimanendo illeso. Suggestione? La curia è prudente.

