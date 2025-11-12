Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 12 novembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 12 novembre 2025.

IL SANTO DEL GIORNO

San Giosafat Kuncewicz. Di origine ucraina, nasce nell’attuale Lituania vivendo a cavallo tra il XVI e il XVII secolo, nell’epoca degli scontri tra promotori e avversari dell’unità col Papa. Viene ucciso proprio per aver difeso la comunione ecclesiale tra Oriente e Occidente. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 12 NOVEMBRE 1995

Scuola, 190 invalidi sospetti. Il ministero presto deciderà la sorte dei molti furbi: oltre a perdere il posto saranno denunciati. Quasi ultimati al Provveditorato i controlli su circa 3000 casi. Il provveditore Adriano Bigazzi spiega in un’intervista l’entità del fenomeno e cosa ora verrà fatto contro gli irregolari.

Lotta alla camorra, il capo della Squadra Mobile trasferito a Cassino. Deciso dai vertici della polizia.

Traffico di reperti romani sette persone nel mirino. Il tesoro degli imperatori di Roma finiva all’estero, facendo tappa ad Anagni.

La Uil chiede alla Regione un’ispezione alla Usl. Il sindacato boccia l’azienda sanitaria di Frosinone. E avverte: se i vertici dell’ente dovessero continuare ad operare come se le organizzazioni sindacali non esistessero verrà denunciata davanti al Pretore del Lavoro.

Caccia all’ultimo voto. Fiuggi. A sette giorni dalle elezioni i tre aspiranti sindaci rispondono a cinque domande sul programma di governo in caso di vittoria. Il primo cittadino uscente Celani sfidato da Perrini ex alleato, e Fiorini. Le proposte dei candidati sulle opere pubbliche, sulla gestione dell’acqua, sul rilancio turistico.

“Difendere l’ospedale di Ceprano sarà inutile“. Usl decisa. Se le nostre richieste non saranno accolte organizzeremo una sommossa popolare:.

Il sindaco blocca i cantieri. Cassino. Con un’ordinanza sospesi i lavori per l’Alta Velocità.

LE PRIME PAGINE DI MERCOLEDì 12 NOVEMBRE 2025





