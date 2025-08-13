Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 13 agosto 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 13 agosto 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 13 agosto 2025.

IL SANTO DEL GIORNO

Ss. Ponziano, papa e Ippolito, sacerdote, martiri. Papa dal 230, Ponziano abdica quando viene deportato nelle miniere in Sardegna assieme al sacerdote scismatico Ippolito durante la persecuzione anticristiana di Massimino il Trace. Morti di stenti nel 235, sono venerati come martiri a Roma, uno a San Callisto, l’altro sulla Tiburtina. (Leggi qui)

TITOLI DI DOMENICA 13 AGOSTO 1995

“Io, il manager del sesso“. Intervista a un protettore di prostitute: i guadagni facili, la tratta delle clandestine, le preferenze dei clienti. Ventisei anni, albanese, ha trovato l’America sull’asse attrezzato. Al suo paese lo aspetta il padre di una ragazza che lavora per lui: ha comprato apposta un fucile per lavare l’onore con il sangue.

Assaltano la Posta armati di pistola e di mazza ferrata. A Veroli rapina da 20 milioni. L’ufficio era pieno di impiegati e anziani in coda per la pensione.

Nonno cerca moglie, truffato. A Fiuggi ad 84 anni fa arrestare la coppia che gli aveva estorto 7 milioni. Nella trappola dei carabinieri sono finiti un uomo e una donna promessa al pensionato.

“Mamma non è un’assassina“. Dramma della follia a Ferentino. Parla il figlio della donna accusata di avere strangolato Isabella. Curzio Prati: “Mia sorella è morta per cause naturali“. I familiari adesso chiedono di far riesumare la salma della ragazza. Il magistrato ha ordinato due perizie medico-legali all’ospedale di Ceccano.

Prato di Campoli a numero chiuso, esplode la protesta. Accesso per sole 1000 auto. Contestata l’ordinanza del sindaco Campanari per Ferragosto.

Stuprata in guerra, mai risarcita. Ancora una denuncia di una delle donne ciociare violentate dei marocchini nel 1944.

Il cimitero delle polemiche. Ad Alatri bloccata la delibera di ampliamento.

