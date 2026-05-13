Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 13 maggio 2026

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 13 maggio 2026.

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 13 maggio 2026.

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IL SANTO DEL GIORNO

Beata Maria Vergine di Fatima. Il titolo con il quale il 13 maggio la Chiesa celebra Maria è legato alle apparizioni di Fatima, in Portogallo, nel 1917. La Vergine si manifesta per sei volte a tre pastorelli, Lucia Dos Santos e Francesco e Giacinta Marto; chiede preghiere, penitenza e conversione. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 13 MAGGIO 2006

Rapina lampo con siringa e cacciavite. Ferentino. Due banditi distinti e dall’accento straniero svaligiano la Banca di Roma in pieno centro. Bottino 40 mila euro. Tra i “sequestrati” anche due bimbi. Nella fuga spintonati i passanti.

Boom di imprese, un terzo è rosa. Lo stato di salute dell’economia ciociara fotografato dall’Istituto Tagliacarne. Le aziende salgono a 45 mila, 14 mila sono gestite da donne.

Pittiglio: «Occupo a oltranza». Frosinone. Il consigliere protesta contro il piano Cdr -Cdu. Il sindaco: no comment.

Bimba morta nella vasca, arrestata la madre. Formia. Naomi Costa è accusata di omicidio colposo. Ma la Procura rimette in dubbio l’intera dinamica della tragedia. Ascoltati dal giudice due testimoni: «Ci ha detto che aveva già fatto il bagno ai figli».

Sigilli al centro medico abusivo, 2 denunce. Minturno. Cure alternative dietro allo shiatsu e all’estetica, promettevano di guarire anche i tumori.

Frosinone a Fiuggi per ricaricare le pile. Il tecnico Iaconi in apprensione per Molinari, Fialdini e Bellè infortunati.

LE PRIME PAGINE DI MERCOLEDI 13 MAGGIO 2026

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