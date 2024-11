Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 13 novembre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 13 novembre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Agostina Pietrantoni, vergine. Di umili origini sabine, Livia assume il nome di Agostina quando diventa religiosa delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret, dalle quali è inviata ad assistere i malati dell’ospedale Santo Spirito a Roma. Qui, in un ambiente ostile alla fede, viene pugnalata da un malato nel 1894. (Leggi).

I ITITOLI DI DOMENICA 13 NOVEMBRE 1994

L’esercito clandestino. In Ciociaria 4000 immigrati senza volto. Allarmanti i dati ufficiali sugli stranieri privi di qualsiasi permesso. Secondo la dirigente dello speciale ufficio della questura molti degli irregolari si dedicherebbero ad attività illegali: furti e prostituzione.

Tasse troppo alte per i terremotati ed è rivolta fiscale. Cassino. Presentato un ricorso. Lo studio legale Fella e Ferraro dichiara guerra all’ufficio imposte di Roma che non ha osservato le leggi emanate a favore dei danneggiati.

Schiacciato dal montacarichi. La vittima è Severino Pavia, autotrasportatore di Veroli. L’infortunio è accaduto ieri nel magazzino della Logo, sull’asse attrezzato. Sequestrati il macchinario e il Tir. Lascia la moglie e 3 figli.

Mense, il giallo dei vermi. Ancora non si accerta di chi sia la colpa dei cibi contaminati. Cassino. Per riprendere la refezione si attende l’esito delle analisi sulle vivande sequestrate. La società La Cascina di Roma, che gestisce il servizio, continua a sostenere la tesi del boicottaggio in vista dell’appalto del prossimo anno.

“Ora e pericoloso per tutti lavorare in questo ospedale”. Ceprano. Lanciato l’allarme. Durante l’assemblea pubblica per difendere il Ferrari, che sta smantellando, il sindaco Russo pronuncia parole che destano preoccupazione.

Anagni, l’assessore Borelli si dimette. Il Partito Repubblicano vuole al suo posto.

