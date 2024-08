Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 14 agosto 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 14 agosto 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Massimiliano Maria Kolbe. Nato in Polonia nel 1894, diventa francescano. Fonda la Milizia dell’Immacolata. Dopo l’invasione nazista del Paese è internato nel lager di Auschwitz, dove muore nel bunker della morte dopo essersi offerto in cambio di un padre di famiglia. (Leggi qui).

I TITOLI DI DOMENICA 14 AGOSTO 2022

Minacce alla madre per la droga. Armato di una lama si è fatto dare la carta del reddito di cittadinanza per comprare la cocaina. Divieto di dimora e avvicinamento per un 25enne: è accusato anche di furti in alcune auto.

Raid nella villa comunale «Danni per 25mila euro». I giochi del Free park, inaugurato a marzo, distrutti dai vandali. Il sindaco: «Immagini delle telecamereal vaglio, intanto paga la collettività».

Lavori a scuola, trasloco per dieci classi. Gli alunni della “Di Biasio” a Cassino saranno sistemati nell’immobile di un istituto religioso che si trova in corso della Repubblica. Il Comune pagherà 115mila euro, intanto si cercano aule dove ospitare anche gli alunni della primaria “Mattei.

«Frosinone, hai le qualità». Stasera l’esordio in campionato nella tana del Modena. Grosso: «Gara dura, dovremo tirar fuori la nostra forza». L’allenatore: «Cercheremo di ricostruire una mentalità e di ridare a questo gruppo un grande senso di appartenenza».

