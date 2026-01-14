Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 14 gennaio 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 14 gennaio 2026

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 14 gennaio 2026.

*

IL SANTO DEL GIORNO

Beato Odorico da Pordenone. Beato Odorico da Pordenone, apostolo dei cinesi, nacque a Villanova di Pordenone nel 1285 (?). Arriva in Cina nel 1318. Attraverserà l’Armenia, la Persia, l’India, il Pakistan e sarà il primo occidentale a mettere piede nel Borneo e primo sacerdote ad arrivare nell’arcipelago filippino. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 14 GENNAIO 1996

Casa squillo, arrestati i gestori. In tre mesi vi hanno lavorato 50 giovani prostitute albanesi. Irruzione della squadra mobile in un appartamento dello Scalo: era frequentato da decine di clienti. La polizia ha sorpreso la coppia di sfruttatori e due extracomunitarie che contrattavano con due uomini.

Il sindaco e i gruppi: “Fate l’accordo o martedì decido io“. Crisi al Comune di Frosinone ad un punto morto. “Se le forze di centrodestra raggiungeranno l’accordo bene altrimenti martedì deciderò da solo. Comunicherò anche il nuovo assetto della giunta. Di sicuro non ho alcuna intenzione di andare in consiglio con la crisi ancora aperta“.

Pretura, il capitano indossa la toga per processare 31 persone. La giustizia rischia di andare in tilt: la salvano i carabinieri. La mancanza di magistrati per affrontare tutti gli impegni della procura di Cassino rischiava ieri di far saltare il processo al sindaco di Aquino a due professionisti e a 28 cittadini sospettati di avere realizzato nel 1992 una lottizzazione abusiva da quasi 1 miliardo. Non c’era il sostituto procuratore per sostenere l’accusa. A evitare che il processo saltasse è stato il capitano dei carabinieri Cristiano Congiu comandante della compagnia di Pontecorvo. Si è infilato la toga ed ha sostenuto la pubblica accusa.

Con il computer vedo le stelle. Attraverso Internet si potrà utilizzare il telescopio di Campocatino. Stimolante iniziativa dell’osservatorio astronomico ciociaro. Da subito si possono consultare foto e filmati. Installato sulla vita ciociara il più grande strumento di osservazione operante in Europa. Consentirà allo studio di nebulose e galassie.

Si inasprisce la guerra dell’acqua: gli Aurunci fanno ricorso al Tar. Dopo lo stop e i prelievi a Castrocielo per 40.000 famiglie del cassinate il pericolo è il razionamento.

Si è dimesso il vicesindaco, al Comune crisi profonda. A Ferentino venerdì sera nel corso di un vivace dibattito politico, il gruppo di Rifondazione comunista ha ritirato il suo appoggio e contemporaneamente il proprio rappresentante Francesco Giorgi, assessore e vicesindaco, ha provveduto a riconsegnare la delega al primo cittadino.

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI MERCOLEDI’ 14 GENNAIO 2026