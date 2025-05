Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 14 maggio 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 14 maggio 2025

I TITOLI DI DOMENICA 14 MAGGIO 1995

Una rosa di spine. Difficoltà nel varo della giunta, definita la ripartizione delle deleghe. Assessori, troppi aspiranti in Forza Italia. Accordo tra alleanza nazionale, Forza Italia e CCD sugli incarichi nell’esecutivo, mancano ancora alcuni nomi. Oggi dovrebbero sciogliersi gli ultimi nodi.

Per abuso edilizio 4000 case rischiano di essere abbattute. Il Comune lancia l’allarme. Se entro i prossimi quattro mesi non forniranno al Comune la documentazione completa perderanno il diritto a conservare la casa che verrà demolita o requisita. Sono i cittadini di Frosinone e hanno realizzato fabbricati abusivi presentando poi la richiesta di condono in base alla legge del 1985.

Super treno, indagini sui cantieri. Inchiesta tutto campo dopo le proteste degli ambientalisti e le promesse elettorali di posti di lavoro. I carabinieri stanno verificando la regolarità dei subappalti. Intanto nel Nord Provincia sono iniziati i lavori per realizzare la linea ferroviaria ad alta velocità, o ostacoli invece nel sud per i veti dei comuni.

“Fuori dalla giunta, chi non aderisce al gruppo di Prodi“. Cassino, giro di vite in Comune. Drastico ultimatum degli esponenti di maggioranza all’indomani della presa di posizione dell’assessore Franco Sacco: chi dovrà andarsene.

Ex CRDM, la resa dei conti. Isola del Liri. Martedì il piano di salvataggio sarà presentato agli operai. A capo la maturità nelle scuole della Ciociaria. Ecco tutte le commissioni designate per gli esami scuola per scuola.

