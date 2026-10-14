Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 14 ottobre 2026

Il circolo cittadino si prepara al rinnovo della Segreteria. Giulio Conti oggi è assessore ai Lavori pubblici e resta il Segretario che ha ricostruito il Partito negli anni più difficili. Ma il Pd che ha vinto le Comunali è diventato più largo, più forte e anche più complicato. Piroli guarda a Bettinelli, l’area Battisti ha i numeri di Cavese, AreaDem vuole continuare a pesare. Sullo sfondo c’è Andrea Querqui e come sempre nei congressi Dem, prima del nome bisognerà contare.