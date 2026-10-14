Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 14 ottobre 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 14 ottobre 2026
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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 14 ottobre 2026
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IL SANTO DEL GIORNO
SAN CALLISTO I, PAPA E MARTIRE. Schiavo, esiliato in Sardegna, Callisto torna a Roma per volere del Papa Zefirino che gli affida la cura dei cimiteri della Chiesa. Inizia così la costruzione del sepolcreto sull’Appia che porta il suo nome. Papa dal 217 al 222 difende la dottrina, è indulgente con i peccatori e muore da martire. (Leggi qui).
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 14 OTTOBRE 2006
Caccia al meteorite in Valcomino. Decine di avvistamenti, carabinieri e vigili perlustrano la montagna. L’altra notte una “palla di fuoco” avvistata nell’area di Atina. A terra odore di bruciato ma nessuna roccia.
Scalo, via libera ai lavori del ponte. Aggiudicata nel capoluogo la gara per i lavori di via San Giuliano, avevano partecipato addirittura in 111. Prevista anche la bonifica di un tratto del Cosa. Casa della cultura: ditta all’opera.
In quattro piazze si lotterà contro la droga. Regione e Provincia unite nel progetto “Cantieri aperti” che sarà realizzato a Frosinone, Cassino, Alatri e Sora. Operatori specializzati per prevenire e coinvolgere i giovani in attività ricreative.
Ivo ad Andrea: «Peccato fratello, vinceremo noi». Il duello tra i fratelli Iaconi. L’allenatore del Frosinone avverte il ds del Pescara. Oggi all’Adriatico i canarini cercheranno di bissare la vittoria esterna ottenuta a Vicenza. Andrea: «Con lui come tecnico ho passato tre anni bellissimi, ma ora dobbiamo uscire da una situazione difficile e lo batterò».
LE PRIME PAGINE DI MERCOLEDì 14 OTTOBRE 2026
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