Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 15 aprile 2026

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 15 aprile 2026.

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 15 aprile 2026.

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IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Abbondio, mansionario vaticano. Le poche notizie sulla sua vita ce le lascia San Gregorio Magno, che descrive il mansionario vaticano Abbondio come un uomo umile e di grande dignità dell’adempimento del suo servizio. Il Papa riporta anche una guarigione miracolosa che avrebbe compiuto. Muore nel 564. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 15 APRILE 2006

Non si ferma all’alt, spari sull’A1. Ferito un giovane tunisino sospettato di essere un corriere della droga. L’uomo, ricercato per spaccio di stupefacenti, è scappato nei campi dopo 40 chilometri d’inseguimento.

«A maggio missione in Ruanda: sogno che sacerdoti e giovani ciociari si impegnino in Africa». L’annuncio del Vescovo Salvatore Boccaccio.

Uccise il vicino, condanna a 15 anni. Paliano. Luigi Del Signore giudicato con rito abbreviato, concesse le attenuanti.

La Selva, appello di Ruffo: «Non venite». Ecco l’elenco di musei e siti che restano aperti domani e lunedì. Ranucci: turismo boom.

Un ciociaro adulto su nove è analfabeta. Dati choc nell’indagine Isfol. Quasi 50 mila persone sopra i 55 anni in provincia non hanno neppure la licenza elementare. Alto tasso di iscrizioni alla scuola secondaria e all’università, ma pochi i diplomi e le lauree.

Iaconi: «Vinciamo, e poi tuffiamoci nei play off». Calcio, C1/Canarini in campo senza lo squalificato Morfù e gli infortunati Perra e Bellè. L’attacco affidato alla coppia Ginestra-Martini. Il Frosinone oggi a Chieti (ore 15) vuole mettere in cassaforte la seconda posizione.

LE PRIME PAGINE DI MERCOLEDì 15 APRILE 2026

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