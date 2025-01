Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 15 gennaio 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 15 gennaio 2025

San Mauro, abate. Figlio di un patrizio romano, viene affidato a San Benedetto da Norcia, di cui è discepolo prediletto. Diventa abate di Subiaco, poi in Francia fonda un Monastero. A lui si ispira nel 1618 la nuova congregazione benedettina dei Maurini, sterminati durante la Rivoluzione francese. (Leggi)

Il sindacato boccia il manager. La Uil attacca: personale imboscato, ambulanze allo sfascio. Pesante stroncatura per il direttore generale dell’azienda Usl a pochi mesi dal suo insediamento. In una lettera in cui si chiede di riallacciare relazioni con i Confederali, un lungo elenco di disservizi dovuti alla cattiva gestione dei dipendenti.

Inchiesta tangenti, anche Sanna rinviato a giudizio. In tribunale nel febbraio del 96. L’ex assessore è coinvolto in quattro dei 10 filoni di indagine alimentati dalle rivelazioni dell’ex sindaco del capoluogo Giuseppe Marsinano.

Fuga d’amore con denuncia. Madre accusa la convivente del figlio minorenne: “Lo ha plagiato“. Massimiliano, di Ferentino, ha abbandonato la famiglia per andare con una donna separata.

Msi, sì alla svolta di Fini. Ultimo congresso della federazione del capoluogo.

Industria, sbloccati 500 miliardi. Viaggio a Bruxelles concesse le agevolazioni.

Lite in paese, stop ai lavori. L’attrito tra Atina superiore e inferiore blocca decine di miliardi. Prima amici, ora antagonisti: la guerra tra il sindaco e l’imprenditore Mancini paralizza la Valcomino. I primi contrasti tra il primo cittadino e il presidente del Consorzio di Bonifica scaturirono sul progetto di un aeroporto da realizzare in città.

Uccisero prete e perpetua, a giudizio. Roccasecca, lunedì in corte d’assise inizia il processo ai fratelli Teoli. Guido e Vincenzo sono accusati di avere massacrato il 29 ottobre ‘93 don Antonio Tuzi e Libera Evangelista. Il bottino fu 400.000 lire.

