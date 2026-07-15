Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 15 luglio 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 15 luglio 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 15 luglio 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SAN BONAVENTURA DA BAGNOREGIO, CARDINALE, VESCOVO DI ALBANO E DOTTORE DELLA CHIESA, FRANCESCANO. Chiamato a ragione “il secondo fondatore dell’Ordine” dei Frati Minori, San Bonaventura, insigne teologo e Dottore della Chiesa, trasforma la tradizione francescana in scuola di pensiero. Muore durante il Concilio di Lione sull’unità dei cristiani, nel 1274. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 15 LUGLIO 2006

Alatri, truffa dei seni rifatti: dieci indagati. Le cartelle cliniche parlavano di tumori, invece erano interventi di chirurgia estetica. Nell’inchiesta l’ex responsabile del reparto di senologia dell’ospedale. Secondo l’accusa ogni operazione costava 2.000 euro.

«Fiera, aeroporto, calcio: le grandi occasioni». Parla Piero Abate. «Ma a Cassino provincia dico no».

Redditi dei lavoratori, Ciociaria ultima nel Lazio. Dati 2005: cresce il numero di imprese mentre diminuiscono gli occupati.

Frosinone, capoluogo di musica e risate. Questa sera alle 21 Eugenio Bennato alla Villa Comunale ed Enzo Salvi nel centro storico. Gli appuntamenti del fine settimana. A Liri Blues suona Sherman Robertson, a Esperia Karl Potter. E poi cinema e sagre.

«Con le grandi sarà una B molto più impegnativa». Ivo Iaconi: «Ma per noi l’obiettivo resta la salvezza nel primo campionato tra i cadetti». Frosinone trova Juve, Lazio e Fiorentina. Il tecnico canarino: «E’ solo il primo grado, bisognerà aspettare il giudizio d’appello».

Grossi “promosso” al corso di Coverciano. Ottenuto il patentino, adesso sogna il “master”. Mercoledì la squadra si raduna al Comunale. Campagna acquisti: in arrivo il difensore Giovannetti e il terzino Crisci. In corso trattative per un centrocampista.

LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI DI MERCOLEDI’ 15 LUGLIO 2026