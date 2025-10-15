Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 15 ottobre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 15 ottobre 2025.

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Teresa di Gesù, vergine, dottore della chiesa, carmelitana scalza. Negli anni di Lutero, Santa Teresa d’Avila si adoperò per un’importante opera riformatrice nel Carmelo. Patrona degli scrittori cattolici, è la prima donna proclamata dottore della Chiesa insieme a santa Caterina da Siena. È tra le Sante più venerate nel mondo. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 15 OTTOBRE 1995

Come ti formo un disoccupato. Le aziende non trovano tecnici perché migliaia di giovani frequentano corsi di formazione antiquati. Miliardi di denaro pubblico sprecati per specializzazioni inutili. Imprenditore esasperato: “Mi servono 100 specialisti e non riesco proprio a trovarli“.

Usl incentivazioni gonfiate: scattano i controlli. Si allarga l’inchiesta della procura.

Ogni anno siamo 150 in più. Nel capoluogo le nascite sono le più basse della provincia: nel 1994, la popolazione aumentata di 46 unità. L’Istat avverte: “La Ciociaria è avviata verso la crescita zero“. I decessi sono arrivati a 4560 all’anno. Famiglie con sempre meno figli. Ci si avvicina alla media di un bambino a nucleo.

Giovane segregata, processo al via. Cassino. Il caso della ragazza siciliana che fu rinchiusa per 10 giorni in un garage. Alla sbarra per sequestro di persona. La giovane sarebbe stata costretta anche a fare l’amore.

