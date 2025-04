Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 16 aprile 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 16 aprile 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Benedetto Giuseppe Labre. Soprannominato “il vagabondo di Dio”, il francese Benedetto decide che il suo monastero sarà la strada. Con il crocifisso e il breviario è pellegrino in Francia e in Italia e vive di carità che condivide con altri. Trascorre gli ultimi 6 anni a Roma, dove muore nel 1783. È canonizzato da Leone XIII. (Leggi).

I TITOLI DI DOMENICA 16 APRILE 1995

Manifesti, politici taglieggiati. In cambio di 30 milioni non avrebbero staccato dai tabelloni la pubblicità elettorale dei candidati. Racket delle affissioni nel capoluogo: un arresto e due denunce. Squadra mobile in azione, l’altra notte, dopo i numerosi esposti presentati degli esponenti delle varie liste in campo per le amministrative.

Appalto sospetto alla Usl: blitz dei Carabinieri. Indagini sul servizio di pulizia. Dopo un incidente stradale è stata sequestrata l’ambulanza in servizio presso il presidio di Veroli: non era stata revisionata. Si ricorre ad un fiorino.



Truffe e minacce, denunciati in sei. Sora, sgominata una banda che prestava denaro sporco ai commercianti.

Ciociaria paralizzata dalla neve. Pasqua sottozero. Isolati per tutta la mattinata decine di paesi collinari coperti da mezzo metro di coltre bianca. Al lavoro gli spazzaneve. In tilt decine di centrali Enel, bloccata l’erogazione dell’acqua. Camion fuoristrada: 20 km di fila sulla A1 tra Frosinone e Ceprano. Allertati per tutto il giorno vigili, volontari e operai comunali. Le difficoltà nei collegamenti hanno causato gravi ritardi nella distribuzione dei farmaci, dei generi di prima necessità e della corrispondenza.

Il sindaco ordina ai medici: “Restate“. Fiuggi. Per salvare il Pronto Soccorso, il Comune minaccia ritorsioni. Con un provvedimento straordinario, il primo cittadino si è opposto alla decisione dell’unità sanitaria di Frosinone di smantellare il presidio.

