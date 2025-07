Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 16 luglio 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 16 luglio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Maria Maddalena Postel, vergine, fondatrice delle Suore delle Scuole Cristiane della Misericordia. Nata in Normandia, Giulia si dedica all’istruzione delle giovani e al catechismo dei bambini. Dopo il periodo buio della rivoluzione francese, apre una scuola a Cherbourg e nel 1806 prende i voti con il nome di Maria Maddalena: nasce la Congregazione delle Figlie della Misericordia.

I TITOLI DI MARTEDI’ 16 LUGLIO 2024

Niente biglietti e bus. In centinaia perdono il concerto dei Coldplay. La denuncia: «Noi truffati da un’agenzia viaggi». La titolare dell’attività a Pontecorvo è irreperibile.

Bus rapido, via ai lavori. Via Marittima, un tratto a senso unico di marcia. Modifiche alla circolazione per realizzare percorso e fermate per le navette elettriche che collegheranno lo Scalo a De Matthaeis.

Serena, un solo testimone. Sparita come un fantasma. L’omicidio Mollicone, con la conferma dell’assoluzione, torna al punto di partenza. L’ultimo avvistamento verificato della ragazza mentre faceva l’autostop a Isola Liri.

Tac rileva crisi respiratoria: «Mi hanno salvato la vita». L’accertamento per altre patologie, ma il medico scopre un’embolia polmonare. L’esame nella Casa della Salute di Pontecorvo e subito il trasferimento in ospedale.

Serie B. Ritiro estivo, le big scelgono la montagna. Sono cinque le squadre del campionato cadetto che ancora non hanno iniziato la preparazione atletica

