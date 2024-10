Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 16 ottobre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 16 ottobre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Edvige, duchessa di Polonia, religiosa. La vera regalità sta nel servire i più poveri. Questo aspetto ha distinto in vita Santa Edvige, prima duchessa di Slesia e di Polonia quindi religiosa in un monastero cistercense. Vissuta a cavallo tra il 1100 e il 1200, la Santa viene celebrata dalla Chiesa il 16 ottobre di ogni anno. (Leggi)

I TITOLI DI DOMENICA 16 OTTOBRE 1994

Parcheggi, è l’ora del privato. Offerte sei aree: una seduta di Consiglio per discuterne e decidere. Dopo il blocco dei cantieri dei due mega posteggi pubblici il Comune di Frosinone è messo con le spalle al muro. L’assessore all’Urbanistica Adriano Piacentini favorevole ad acconsentire che i cittadini aprano delle zone di sosta a pagamento.

Assenteismo, chiesti cinque rinvii a giudizio per cuoco, impiegati e medico dell’ospedale. Cassino. Svolta nelle indagini. Domani il gip dovrà decidere se accogliere le richieste del Pubblico Ministero che ne ha accusati quattro di truffa.

“Giuro potenzio l’ospedale“. L’assessore regionale alla sanità Fernando d’Amata di apostrofo Amata fuga le paure. Sora. Vertice con il manager, il sindaco ed i capigruppo consiliari sul futuro della struttura. Sia il rappresentante del governo regionale che il direttore torti hanno garantito al nosocomio un ruolo adeguato.

Alta velocità, i verdi chiedono al Comune una commissione d’inchiesta. Accettano. Critiche alle iniziative del sindaco. Il portavoce del movimento ambientalista Oriano Pizzuti pone alcuni quesiti. Come: perché il progetto della linea superveloce è stato inserito nel piano regolatore quattro anni prima che il piano stesso fosse conosciuto?

Auto colpita sulla A1, la polizia lo ritiene un fatto accidentale. Aquino. Nessun agguato. Nessun colpo di pistola. Il giallo dell’autostrada è stato risolto. A danneggiare la golf dell’imprenditore Mario Pittella di 38 anni non sono stati i bossoli di un’arma arma da fuoco, ma una sbarra di ferro. Oppure un altro pezzo metallico che la polizia ha trovato un po’ più in là dal luogo dove la macchina è stata colpita.

Assolti i tre ex amministratori Usl. Ceprano. Erano accusati da ex colleghi e da alcuni medici. Una storia di qualche anno fa quando due fazioni erano in lotta. Lo scontro ora continuerà: i vincitori chiedono i danni.

*

