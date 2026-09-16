Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 16 settembre 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 16 settembre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 16 settembre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

BEATO VITTORE III, PAPA. Di origine longobarda, Vittore è abate a Montecassino per 30 anni prima di essere eletto Papa: Roma è distrutta, per metà in mano all’antipapa. In soli 5 mesi di Pontificato si sforza di ricostruirla e indice un Concilio a Benevento. Muore a Montecassino nel 1087. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 16 SETTEMBRE 2006

Serie B, la prima volta a Frosinone. Ore 16: la città si ferma. Dalle 12 alle 18 niente auto intorno allo stadio. In 40 giorni realizzato il nuovo impianto da 9.600 posti. Il sindaco: «Un appuntamento storico».

Ladri in fuga con due escavatori e due tir. Colpo da 300 mila euro a Sora. Il titolare della ditta: «Adesso rischio di chiudere»

«Noi, prigionieri da mesi della superstrada». La via che collega Colle del Papa al capoluogo è chiusa, ma non si è mai visto alcun operaio. Protestano mille famiglie tra Alatri e Frosinone, isolate dal cantiere della Castelmassimo-Ferentino: «Tra 15 giorni scenderemo in piazza».

Addio vecchio carcere, lunedì termina la sua demolizione. La proprietà: «Proteste senza fondamento».

Ospedale, 18 mesi per i lavori. «Tre reparti ad Arpino, ma solo “temporaneamente”». Isola Liri/La direzione Asl. Ambulatori e guardia medica al Distretto. Primo Soccorso e Cup restano nel complesso.

E’ il gran giorno, Frosinone credici!. Alle 16 il debutto casalingo in serie B contro l’Arezzo. Iaconi: «Voglio vincere

LE PRIME PAGINE DI MERCOLEDì 16 SETTEMBRE 2026

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