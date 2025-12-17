Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 17 dicembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 17 dicembre 2025
*
Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 17 dicembre 2025.
*
IL SANTO DEL GIORNO
San Daniele, profeta. Ebreo di nobile famiglia, viene deportato a Babilonia (VII sec a.C.). Per la sua sapienza e capacità di interpretare i sogni diventa funzionario di Nabucodonosor. Per avere profetizzato la caduta dell’Impero babilonese viene dato in pasto ai leoni, ma Dio lo salva. (Leggi tutto
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 17 DICEMBRE 1995
L’industria tira, i politici no. Critiche all’immobilismo degli enti dal presidente dell’Unione Industriale. Nella tradizionale conferenza di fine anno il plauso del sindacato locale.
Spostamenti selvaggi e promozioni facili. La Usl sotto accusa. Il sindacato minaccia denunce.
Paliano, muore cadendo da un muro mentre gioca. È morto così Roberto Ippoliti, studente di Paliano iscritto al secondo anno dell’Istituto alberghiero di Fiuggi.
Il rettore chiede nuove facoltà. Ieri a Cassino inaugurato l’anno accademico, presente il Ministro Salvini. In aumento gli iscritti mentre vengono stretti accordi con Fiat e provveditorato agli studi. La lezione inaugurale è stata tenuta dal presidente di Confindustria Luigi Abete sulla ripresa economica.
Paga 4 miliardi e il sindaco lo denuncia. Incredibile vicenda di un pignoramento e di un direttore delle poste, troppo solerte.
Exodus, Cassino ringrazia. La comunità per il recupero dei tossicodipendenti oggi compie cinque anni. Una serie di manifestazioni in programma per celebrare il successo dell’iniziativa di Don Mazzi. Dopo gli iniziali scetticismo e diffidenza ora in molti ricorrono all’assistenza degli esperti del centro.
Inaugurata l’oasi dello scandalo. Intanto prosegue l’inchiesta giudiziaria su 13 assunzioni sospette. Si è dimesso l’assessore alla comunità montana Mario Polidori di Castro dei Volsci.
LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI MERCOLEDI’ 17 DICEMBRE 2025
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.