Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 17 giugno 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 17 giugno 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 17 giugno 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

Santi Biagio e Diogene, martiri sulla via Salaria antica. Biagio, o Blasto, e Diogene, sono due martiri dell’antichità le cui spoglie riposano a Roma nella Basilica di Santa Prassede. Venerati già nel Medioevo, di loro si sa che Biagio è un tribuno condannato nel 269 perché cristiano; del martirio di Diogene ci parla un’epigrafe del presbitero Marea. (Leggi tutto)

I TITOLI DI LUNEDI’ 17 GIUGNO 1996

Scontro tra due motoscafi, un morto. Al Circeo l’urto a mezzo miglio dalla spiaggia. La vittima è un napoletano di 26 anni. Tragico incidente davanti allo stabilimento “Il Cormorano”. Illese le sei persone che si trovavano sul natante più grosso.

Anagni disoccupato accoltella la madre. Arrestato dai carabinieri per lesioni.

Progetti per 18 miliardi per battere l’inquinamento. A Cassino lavori su fogne e depuratori.

Export, la Ciociaria prima in classifica nel Lazio. Ultimi dati Istat: quasi 2.600 miliardi di merci e prodotti inviati all’estero nel 1995. Hanno tirato la volata le aziende metalmeccaniche ed elettriche. Rallentano i settori trasporti e chimico.

Fiamme dolose in pineta. Scoppia anche un ordigno. Castelforte. Un incendio di ampie proporzioni di natura sicuramente dolosa ha gravemente danneggiato una delle pinete storiche degli Aurunci.

LE PRIME PAGINE DI MERCOLEDI’ 17 GIUGNO 2026