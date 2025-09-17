Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 17 settembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 17 settembre 2025
Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 17 settembre 2025
IL SANTO DEL GIORNO
San Roberto Bellarmino, cardinale, vescovo e Dottore della Chiesa. Il padre lo voleva politico, il figlio entra fra i Gesuiti. Umanista, insigne teologo della Chiesa post-tridentina – alcune opere sono dei classici – S. Roberto Bellarmino diventa cardinale nel 1599. È un uomo dotto ma dà tutto ai poveri. Pio XI lo proclama Beato, Santo e Dottore della Chiesa. (Leggi qui).
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 17 SETTEMBRE 1995
Negozio a 9mila lire al mese. In pieno centro canone ridicolo per 120 m². Intanto il Comune corre dietro ad Escobar. Affittopoli, anche l’Aci fa regali. Cristofari: “Non ne so niente“.
Interporto, l’ora delle scelte. Da cinque anni il progetto di dotare Frosinone di una struttura intermodale a servizio delle imprese si traduce in un nulla di fatto. Persino la SIF la società pubblico – privata che dovrebbe gestire l’opera è divisa sul da farsi. Non c’è accordo neppure sul progetto.
Bomba in piazza scatta l’allarme. San Giovanni incarico. Paura per un ordigno bellico da 225 kg, sopralluogo degli artificieri.
Visite per gli anziani a rischio. Alatri. I carabinieri ispezionano l’albergo di Montesilvano che ha ospitato la comitiva. Allarme legionella dopo la morte di Pacitto Tagliaferri. I cinque malati di polmonite sono stati trasferiti nel reparto Infettivi di Frosinone. Controlli per gli altri 82 pensionati.
“Elezioni falsate se Astif non sarà commissariato“. Fiuggi. Forza Italia accusa.
Taxi nel caos a Cassino. La crociata di un tassista contro abusivi, pensionati e comune.