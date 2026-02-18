Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 18 febbraio 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio

Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 18 febbraio 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio

IL SANTO DEL GIORNO

Beato Giovanni Da Fiesole (Beato Angelico), sacerdote domenicano. Proclamato Patrono Universale degli Artisti da Giovanni Paolo II, Beato Angelico, la cui memoria ricorre il 18 febbraio, è tra i massimi pittori di ogni tempo. Frate domenicano, di lui si dice esercitasse l’arte predicatoria con il pennello, esprimendo in figura ciò che contemplava nell’intimo. (Leggi Tutto).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 18 FEBBRAIO 1996

Primi nomi in pista per le elezioni a Camera e Senato. Candidature: molte conferme. Tra i nuovi Cacciola, Rossi, Schietroma, Collepardi, Cicconi.

Gratta e fugge con i soldi, mega vincita nel capoluogo. Caccia grossa alla ricerca del nuovo milionario che con la lotteria Gratta e Vinci ha scovato il fatidico sette aggiudicandosi 100 milioni di lire.

Nasce già soffocato dai debiti. Troppe spese misteriose: il sindaco Abate “sospendiamo i pagamenti“. Consorzio per il Riciclaggio dei Rifiuti. Contabilità nel caos: centinaia di fatture non pagate e parcelle contestate. Montano le polemiche mentre sta per partire l’impianto di Colfelice. Il commissario Suriano: “Situazione chiara fra un mese“.

Inchiodato da una microspia. Ma l’avvocato dell’arrestato replica: illegali quelle intercettazioni. L’inchiesta sul fallito sequestro dell’imprenditore Rocca. Sotto accusa la tecnica usata dagli investigatori.

Centro commerciale sotto la cascata nell’ex feltrificio. Isola del Liri. Presentato il progetto. Il Comune vuole recuperare anche l’ex Boymond e l’ex Lefebvre.

Estorceva soldi al padre per comprare la droga: a giudizio. Alatri. Fu arrestato dai carabinieri dopo la denuncia di un genitore esasperato.

LE PRIME PAGINE DI MERCOLEDì 18 FEBBRAIO 2026

